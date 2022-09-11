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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

Трасс обсудила сотрудничество с лидерами Франции, Польши и Нидерландов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе состоявшихся телефонных бесед с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министрами Польши Матеушем Моравцким и Нидерландов Марком Рютте обсудила вопросы сотрудничества, сообщил офис главы британского кабинета министров.

В сообщении о беседе Трасс с Макроном говорится: "Лидеры согласились с ценностью прочных отношений между Великобританией и Францией, поскольку мы работаем вместе над решением энергетического кризиса (...), а также других вопросов безопасности, обороны и стратегии".

Трасс и Макрон также высказались в пользу "скорой встречи для обсуждения этих вопросов".

О желании сторон укреплять сотрудничество говорится также в сообщении о беседе, распространенном пресс-службой французского президента. В нем отмечается, что "Макрон и Трасс сосредоточились на поддержке Украины и на том, как реагировать на последствия конфликта для продовольственной безопасности и цен на энергоносители".

В сообщении о беседе Трасс с Моравецким Даунинг-стрит подчеркивает, что они "согласились с прочностью отношений между Великобританией и Польшей, особенно в связи с тем, что мы работаем вместе, чтобы поддержать народ Украины".

Важность отношений между Великобританией и Нидерландами была подчеркнута в ходе разговора Трасс и Рютте, говорится в сообщении офиса британского премьер-министра.

Великобритания Франция Польша Нидерланды Украина
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