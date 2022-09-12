Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Президент Индонезии допустил закупку нефти у РФ в случае лучшей цены

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Джоко Видодо допустил возможность закупок нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке, пишет в понедельник газета Financial Times.

"Мы всегда рассматриваем все варианты. Если есть страна, и она дает лучшую цену, то конечно", - заявил Видодо изданию в ответ на вопрос о возможности закупки Индонезией российской нефти.

"Обязанность руководства страны – найти различные источники для удовлетворения энергетических нужд своего народа. Мы хотим найти решение", - добавил он.

Индонезия РФ нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Глава МАГАТЭ назвал главной задачей прекращение обстрелов Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ назвал главной задачей прекращение обстрелов Запорожской АЭС
Пандемия коронавируса

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

ООН призвала ЕС бороться с изменениями климата, несмотря на рост цен на энергоносители

ООН призвала ЕС бороться с изменениями климата, несмотря на рост цен на энергоносители
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом

Замглавы Новой Каховки, убийство которого было инсценировано, намерен вернуться к работе

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 сентября

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент
Военная операция на Украине

Глава ЛНР заявил о попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию республики

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });