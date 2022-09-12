Президент Индонезии допустил закупку нефти у РФ в случае лучшей цены

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Джоко Видодо допустил возможность закупок нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке, пишет в понедельник газета Financial Times.

"Мы всегда рассматриваем все варианты. Если есть страна, и она дает лучшую цену, то конечно", - заявил Видодо изданию в ответ на вопрос о возможности закупки Индонезией российской нефти.

"Обязанность руководства страны – найти различные источники для удовлетворения энергетических нужд своего народа. Мы хотим найти решение", - добавил он.