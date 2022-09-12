В Израиле полагают, что переговоры по иранской ядерной программе зашли в тупик

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Представитель властей Израиля заявил на условиях анонимности, что переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе зашли в тупик и США и странам Европы пора обсуждать условия новой ядерной сделки с Ираном.

"Мы предоставили европейцам информацию, доказывающую, что иранцы говорили неправду в процессе переговоров", - приводит The Times of Israel слова представителя, который входил в состав делегации израильского премьера Яира Лапида при его визите в Берлин.

"Американцы и многие европейцы говорят, что СВПД не будет. Они говорят: "У нас много сомнений по поводу возможности ядерной сделки". Сейчас с Ираном переговоров не ведут. В Вене никого нет", - продолжил он.

По словам источника, США и странам Европы надо начать диалог о "более долгосрочном, мощном соглашении" с Ираном. В то же время, уточнил он, США должны продемонстрировать готовность к силовым действиям.

The Times of Israel напоминает, что накануне Лапид сообщил о передаче Израилем европейцам разведывательной информации об иранской ядерной деятельности. Позднее премьер заявлял, что предоставил разведданные по ядерной программе Ирана канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению ядерного соглашения и предупредили, что позиция Тегерана ставит под угрозу перспективы сделки. Берлин, Париж и Лондон предупредили, что Иран "продолжает наращивать свою ядерную программу, выходя за рамки любого правдоподобного оправдания ее гражданского характера".

Министерство иностранных дел Ирана назвало это заявление "неконструктивным" и "достойным сожаления".