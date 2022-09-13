Анкара требует от Киева разъяснений из-за призывов ввести санкции против турецкого бизнеса

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На Украине началась агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков, Анкара потребовала от Киева разъяснений, сообщила газета Aydinlik.

"На веб-сайте, предположительно связанном с министерством иностранных дел Украины, была обнаружена агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков", - говорится в статье.

По данным издания, в список, подготовленный Украиной, входят руководители турецких Ziraat Bank, Is Bank и Credit Europe Bank.

Газета со ссылкой на свои источники пишет, что турецкая сторона потребовала от официального Киева соответствующих разъяснений.

Она отметила, что кампания с призывами введения санкций против турецких бизнесменов началась из-за того, что Турция "решила не присоединяться к решениям Запада, направленным против России".