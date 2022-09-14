Три человека погибли в перестрелке на границе Израиля и Западного берега реки Иордан

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Перестрелка произошла между палестинцами и военнослужащими Армии обороны Израиля близ пограничного заграждения между Израилем и Западным берегом реки Иордан ранним утром в среду, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, палестинцы приблизились к пограничному заграждению, военнослужащие открыли огонь в воздух в соответствии со стандартной процедурой. Затем палестинцы открыли огонь по израильским военным, те ответили.

В результате погиб один израильский военнослужащий и два стрелявших палестинца.