Перестрелка произошла на границе Пакистана и Афганистана, есть жертвы с обеих сторон

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Перестрелка произошла на границе Пакистана и Афганистана в ночь на среду, погибли трое пакистанских военнослужащих, есть жертвы и среди талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая группировка), сообщает Associated Press.

ВС Пакистана заявили, что талибы открыли огонь по пограничному посту на северо-западе Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате погибли трое пакистанских военных.

В свою очередь талибы заявили, что они пытались помешать строительству пакистанским силам КПП близ границы. Они заявили, что, когда несколько человек подошли к пакистанским военнослужащим, чтобы обсудить этот вопрос, те открыли огонь.

В сообщении не уточняется, сколько жертв среди талибов, однако, указано, что потери есть.