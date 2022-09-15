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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества
Президенты Ирана и Узбекистана на саммите ШОС в Самарканде
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), тем самым открыт путь для членства этой страны в организации, сообщил в четверг "Интерфаксу" официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

"Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС", - сказал он.

Кабулжанов сообщил, что документ подписали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Генсек ШОС Чжан Мин заявил журналистам, что сегодняшний день важен как для Ирана, так и для организации. "Вступление Ирана в группу стран-участниц укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества", - сказал он.

Процедура приема Ирана в организацию была начата на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года.

Иран ШОС
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