Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества

Президенты Ирана и Узбекистана на саммите ШОС в Самарканде Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), тем самым открыт путь для членства этой страны в организации, сообщил в четверг "Интерфаксу" официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

"Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС", - сказал он.

Кабулжанов сообщил, что документ подписали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Генсек ШОС Чжан Мин заявил журналистам, что сегодняшний день важен как для Ирана, так и для организации. "Вступление Ирана в группу стран-участниц укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества", - сказал он.

Процедура приема Ирана в организацию была начата на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года.