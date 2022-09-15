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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Глава McDonald's призвал власти Чикаго решить проблему преступности

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор McDonald's Corp. Крис Кемпчински призвал власти Чикаго и представителей бизнеса, работающих в городе, найти способы для борьбы с растущей преступностью. Он заявил об этом в экономическом клубе Чикаго.

Преступность оказывает разрушительное влияние на город, в котором находится штаб-квартира McDonald's, сказал Кемпчински.

По его словам, сотрудникам компании приходится сталкиваться со случаями насильственных преступлений и передозировки наркотиков в ее ресторанах, а также с большим количеством бездомных. Компания пытается вернуть сотрудников в офисы после пандемии, но их приходится убеждать, что находиться в центре города и пользоваться городским транспортом безопасно.

"Везде, куда бы я ни приезжал, мне задают один и тот же вопрос - что происходит в Чикаго? - сказал Кемпчински. - Есть общее мнение, что наш город в кризисе".

Ряд крупных компаний, включая Boeing Co. и хедж-фонд Citadel LLC, ранее в 2022 году объявили о переносе штаб-квартир из Чикаго.

Кемпчински отметил, что McDonald's намерена остаться в городе. Компания приняла решение перевести инновационный центр и порядка 100 рабочих мест в центр Чикаго из пригорода. Сотрудники центра будут работать над решениями для улучшения пользовательского опыта, а также решать операционные проблемы.

По оценкам McDonald's, вклад компании в экономику округа Кук, центром которого является Чикаго, за 12 месяцев, завершившихся 30 июня, составил порядка $2 млрд.

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