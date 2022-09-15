Латвия в октябре приостановит действие трех соглашений с Белоруссией

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сейм Латвии в четверг принял в окончательном чтении законы, которые предусматривают приостановку действия трех двусторонних соглашений с Белоруссией с 10 октября, сообщает агентство BNS.

Речь идет о соглашении между Латвией и Белоруссией о взаимном упрощении поездок жителей приграничных территорий, соглашении о взаимной помощи в таможенных вопросах и договоре об осуществлении воздушного сообщения.

В голосовании о приостановлении действия этих договоров принимало участие примерно 60 депутатов сейма.

Председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс отметил, что комиссия и ответственные министерства продолжают работу по подготовке необходимых поправок в законы для приостановления или денонсации еще двух договоров, ратифицированных сеймом.

Ранее комиссия предложила отраслевым министерствам оценить в общей сложности 42 двусторонних соглашения, заключенных между Латвией и Белоруссией. Депутаты приняли решение инициировать расторжение, денонсацию или приостановление действия 12 договоров.