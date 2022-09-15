Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Минобороны РФ сообщило о телефонном разговоре Шойгу с главой Генштаба Азербайджана

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба Азербайджана Керимом Велиевым, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Обсуждены вопросы текущей обстановки в регионе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Перед этим Минобороны РФ сообщило о переговорах по телефону Шойгу и главы военного ведомства Армении Сурена Папикяна.

"Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база. В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент.

В Ереване сообщили о боях в ночь на 13 сентября с армией Азербайджана на ряде направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения вглубь территории Армении.

В Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана в четверг опубликовало список военнослужащих, погибших в боях с армией Армении на границе двух стран 12-14 сентября - в нем 71 человек.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 военнослужащих вооруженных сил Армении в результате начавшихся с 13 сентября боев с вооруженными силами Азербайджана.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября.

В Армению прибыла миссия ОДКБ во главе с начальник объединенного штаба организации Анатолием Сидоровым. Ранее в четверг на брифинге в Москве Сидоров сказал, что посылать в Армению воинский контингент ОДКБ пока не планирует.

Генсек ОДКБ Станислав Зась планирует прилететь в Армению на следующей неделе, сказал Сидоров.

Сергей Шойгу Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в регионе

Орбиту МКС подняли на 410 метров перед полётом к ней корабля "Союз МС-22"

Орбиту МКС подняли на 410 метров перед полётом к ней корабля "Союз МС-22"
Военная операция на Украине

Более, чем 800 добровольцев из Курской области участвуют в СВО, согласно сообщению губернатора

Что произошло за день: четверг, 15 сентября

Лавров заявил о полном совпадении оценок международной обстановки у РФ и Китая

Лавров заявил о полном совпадении оценок международной обстановки у РФ и Китая

Си Цзиньпин заявил о необходимости для КНР и РФ активнее помогать друг другу

США пока не хотят поставлять Украине баллистические ракеты дальностью до 300 км

Кадыров попал под санкции Минфина США

Кадыров попал под санкции Минфина США

Минфин США ввел санкции против Орешкина, бывшего и нынешнего глав НРД и гендиректора НСПК

Европарламент объявил Венгрию автократией

Европарламент объявил Венгрию автократией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });