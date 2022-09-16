Генсек ОДКБ призвал Бишкек и Таджикистан прекратить перестрелки на границе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел по телефону переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана Маратом Иманкуловым и Насрулло Махмудзода в связи с резким обострением ситуации на киргизско-таджикской границе, сообщил телеграм-канал ОДКБ.

Стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем.

Киргизия и Таджикистан являются участниками ОДКБ. 14 сентября на границе двух стран произошла перестрелка, после которой прошли переговоры. Утром 16 сентября стороны обвинили друг друга в новых обстрелах.