Индекс стоимости фрахта Baltic Dry взлетел за неделю до максимума с февраля

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, по итогам прошедшей недели взлетел на максимальную величину с середины февраля, сообщает Trading Economics.

Индикатор поднялся на 28%, несмотря на падение в пятницу на 3,7% – до 1553 пунктов. До этого он повышался семь торговых сессий подряд.

Подындекс стоимости аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, в пятницу снизился на 7,2% после пяти дней роста. Цена фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно и уголь, уменьшилась на 4,8%.

Тем не менее, за прошедшую неделю ставки для capesize подскочили более чем в 2,2 раза, в то время как стоимость фрахта panamax выросла на 6,7%.