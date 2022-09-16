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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Путин заявил, что Эрдоган на встрече не предлагал организовать переговоры с Зеленским

Путин заявил, что Эрдоган на встрече не предлагал организовать переговоры с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с ним в Самарканде турецкий лидер Реджеп Тайим Эрдоган не предлагал организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он (Эрдоган - ИФ) все время предлагает встречу с Зеленским, на протяжении длительного времени. В этом нет ничего плохого, президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе по решению продовольственного вопроса", - сказал он в пятницу журналистам в Самарканде, комментируя итоги двусторонних переговоров с турецким лидером.

Вместе с тем, по словам президента РФ, "на этой встрече он об этом не говорил".

Москва готова к переговорам с Киевом только в том случае, если украинская сторона сама согласится на такие переговоры, заявил Путин.

"Они же отказываются! Первое условие - чтобы они согласились. Но они же не хотят", - сказал он журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, на каких условиях Москва готова к переговорам с Киевом.

По словам главы государства, "господин Зеленский объявил, публично сказал (не знаю, где), что он не готов и не хочет разговаривать с Россией". "Ну не готов и не надо", - заключил Путин.

Владимир Путин Украина
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