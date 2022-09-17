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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Посольство РФ призвало США воздержаться от "голословной" критики российских выборов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российская дипмиссия в Вашингтоне отреагировала в своем телеграм-канале на слова официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, раскритиковавшего единый день голосования в РФ.

Дипломаты ответили на сообщение Прайса в твиттере, в котором он обвинил Кремль "в многочисленных нарушениях принципов свободы волеизъявления в ходе недавних региональных и муниципальных выборов, преследовании оппозиционных кандидатов и общественных деятелей".

"Призываем администрацию обратиться к данным, представленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России и впредь воздерживаться от голословных утверждений. Рекомендуем больше заботиться об обеспечении прозрачности электоральных процессов в самих США, не вмешиваясь в наши внутренние дела", - говорится в комментарии посольства.

Выборы различного уровня прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. В рамках выборов было проведено более 4,7 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней. Прошли прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. В результате замещается более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

США Россия
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