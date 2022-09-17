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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Глава харьковской администрации заявил о задержании спецслужбами Украины студентов из Шри-Ланки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Украинские спецслужбы задержали семь студентов из Шри-Ланки, которые учились в колледже Купянска, и могут использовать их для антироссийских провокаций, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медицинском колледже. "Они были вывезены в неизвестном направлении. Учитывая всем известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокации в отношении ВГА Харьковской области и Российской Федерации", - сказал Ганчев на видео, которое опубликовано в телеграм-канале администрации.

По его мнению, иностранцы смогут быть использованы "в фабрикации очередных фейков". ВГА Харьковской области намерена направить информацию об этом в дипломатическое представительство Шри-Ланки в РФ.

В настоящее время Харьковская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

Харьковская область
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