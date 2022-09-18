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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Три человека погибли в результате столкновения двух частных самолетов в небе над Колорадо

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате столкновения двух частных самолетов в небе над американским штатом Колорадо. Об этом пишет NBC News со ссылкой на местные власти.

По данным Федерального управления гражданской авиации США и Национального совета по безопасности на транспорте, в авиакатастрофе участвовали самолеты моделей Cessna 172 и Sonex Xenos.

Столкновение произошло 17 сентября в 17:54 по московскому времени.

США Колорадо
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