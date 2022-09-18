Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Синоптики предупредили о приближении к Пуэрто-Рико тропического шторма "Фиона"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Синоптики в субботу предупредили о приближении к Пуэрто-Рико тропического шторма "Фиона", который может усилиться до урагана. Об этом пишет Associated Press.

По прогнозам "Фиона" обрушится на остров в воскресенье и может вызвать наводнения и оползни. Из-за стихийного бедствия на Пуэрто-Рико ожидаются перебои в подаче электричества.

Шторм уже прошел через несколько Карибских островов, в результате чего в Гваделупе погиб один человек. По данным властей Гваделупы, скорость ветра достигала 120 км/ч.

По прогнозам шторм также пройдет мимо Доминиканской Республики, над Гаити и островами Теркс и Кайкос.

Пуэрто-Рико Фиона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Киргизии сообщили об увеличении числа погибших на границе с Таджикистаном до 36 человек

В Индию привезли восемь гепардов из Намибии для восстановления их популяции

В Индию привезли восемь гепардов из Намибии для восстановления их популяции

Российские военные подтвердили гибель пятерых военных САР в результате авиаударов Израиля

Российские военные подтвердили гибель пятерых военных САР в результате авиаударов Израиля
Военная операция на Украине

Российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц в Херсоне

Миссия ОДКБ прибыла на границу Армении и Азербайджана

Более 700 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой II

Более 700 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой II

Эрдоган выразил надежду на то, что АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

Токаев подписал поправки к Конституции об однократном семилетнем президентстве в стране

Столица Казахстана вновь переименована в Астану

Столица Казахстана вновь переименована в Астану
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о потере ВСУ более 120 военных при попытке наступления под Херсоном

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });