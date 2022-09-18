Синоптики предупредили о приближении к Пуэрто-Рико тропического шторма "Фиона"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Синоптики в субботу предупредили о приближении к Пуэрто-Рико тропического шторма "Фиона", который может усилиться до урагана. Об этом пишет Associated Press.

По прогнозам "Фиона" обрушится на остров в воскресенье и может вызвать наводнения и оползни. Из-за стихийного бедствия на Пуэрто-Рико ожидаются перебои в подаче электричества.

Шторм уже прошел через несколько Карибских островов, в результате чего в Гваделупе погиб один человек. По данным властей Гваделупы, скорость ветра достигала 120 км/ч.

По прогнозам шторм также пройдет мимо Доминиканской Республики, над Гаити и островами Теркс и Кайкос.