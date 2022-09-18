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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Франция выделит космической отрасли более 9 млрд евро

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Французский премьер-министр Элизабет Борн заявила о планах Франции инвестировать более 9 млрд евро в космический сектор.

"В целом Франция готовится инвестировать в космический сектор более 9 млрд евро в ближайшие три года для научных исследований и нашей космической промышленности", - заявила глава французского правительства в воскресенье на открытии Международного конгресса астронавтики в Париже. Ее слова приводит газета Le Figaro.

Она подчеркнула, что эти важные инвестиции предназначены для реализации космической стратегии страны, определенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в феврале.

Борн также упомянула цель Европейского космического агентства подготовить к запуску новую ракету-носитель "Ариан 6".

Франция
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