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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Председатель ЕК примет участие в запуске газового интерконнектора с Грецией

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в официальном запуске газового интерконнектора с Грецией (IGB) 1 октября в Софии, сообщает EURACTIV Bulgaria. Запуск интерконнектора позволит Болгарии получать больше азербайджанского газа.

По сведениям издания, оператор IGB пригласил президентов Болгарии, Азербайджана, Сербии, Румынии и Северной Македонии на встречу с Урсулой фон дер Ляйен в Софии, чтобы запуск газопровода можно было совместить с региональным совещанием по вопросам энергетики.

Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год. В конце марта 2022 года оператор IGB сообщил, что IGB уже подключен к TAP.

Новый интерконнектор с Грецией имеет мощность 3 млрд кубометров в год, но его можно увеличить до 5 млрд кубометров за счет более мощных газовых компрессоров, в чем очень заинтересована и Румыния.

Запуск IGB позволит Болгарии выйти на закупки азербайджанского газа до 1 млрд кубометров, что составляет треть от потребностей Болгарии.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Болгарию. На начало сентября 2022 года в целом в Болгарию поставлено порядка 555 млн кубометров газа из Азербайджана.

IGB Азербайджан Греция Болгария Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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