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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Китай в январе-августе увеличил расходы бюджета на 6,3%, доходы упали на 8%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Расходы бюджета Китая в январе-августе увеличились на 6,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 16,5 трлн юаней. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Доходы упали на 8% – до 13,8 трлн юаней ($1,97 трлн). Однако без учета возмещения НДС показатель увеличился на 3,7%.

Налоговые поступления сократились на 12,6% – до 11,32 трлн юаней ($1,63 трлн). При этом гербовые сборы выросли на 4,1% и составили 318,8 млрд юаней ($46 млрд).

Китай начал широкомасштабный возврат НДС в апреле. К концу августа объем возмещений и других налоговых послаблений составил 3,3 трлн юаней. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на налоговые органы.

Китай
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