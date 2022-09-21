Минобороны РФ заявило об уничтожении 12 складов армии Украины

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об уничтожении за сутки 12 складов с боеприпасами армии Украины в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск ДНР и Белая Криница Херсонской области.

Российские военные за сутки нанесли удары по восьми пунктам управления украинских войск в Харьковской области и ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Артёмовск, Святогорск, Александровка, Яровая (ДНР), Купянск, Червоный Оскол Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его словам, помимо этого уничтожен пункт временной дислокации формирования "Донбасс" в районе Николаевки (ДНР), а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах.