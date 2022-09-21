Сильный пожар вспыхнул возле курорта Мармарис в Турции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сильный лесной пожар начался в среду в районе турецкого курортного города Мармарис на побережье Эгейского моря, сообщает Associated Press.

Пожар начался за холмами, окружающими бухту, а сильный ветер способствовал распространению огня.

В тушении пожара задействовали 500 человек, 40 пожарных машин и полицейские водометы, а также 15 вертолетов и восемь самолетов.

Прошлым летом в Турции на побережье Средиземного и Эгейского морей, включая Мармарис, из-за лесных пожаров погибли по крайней мере восемь человек. Правительство тогда критиковали за недостаток подготовки к таким чрезвычайным ситуациям, включая нехватку современных пожарных самолетов.