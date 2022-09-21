Лавров в среду встретится с гендиректором МАГАТЭ и главой МИД КНР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет в рамках Генассамблеи ООН встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, главой МИД КНР Ван И, а также президентом Центральноафриканской республики Фостен-Арканжем Туадерой, сообщили журналистам в среду в российской делегации.

"Ожидаются в том числе встречи с гендиректором МАГАТЭ, главой МИД КНР, президентом ЦАР", - сказали там.

Кроме того, запланированы встреча глав МИД ОДКБ, встречи с главой Международного Комитета Красного креста Петером Маурером, главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.