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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Президент Ирана заявил, что его страна не стремится получить ядерное оружие

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил в среду президент этой страны Ибрахим Раиси, выступая на Генассамблее ООН.

"Иран не пытается создать или заполучить ядерное оружие", - сказал он.

Раиси напомнил, что распоряжение о том, что Ирану ядерное оружие не нужно, ранее издал верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Тегеране неоднократно заверяли, что цель иранской ядерной программы - мирная.

Иран ООН Ибрахим Раиси
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