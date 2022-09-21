Байден объявит о выделении $2,9 млрд на программы продовольственной безопасности в мире

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден позже в среду объявит, что Вашингтон для урегулирования проблемы продовольственной безопасности в мире выделит $2,9 млрд, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

Ожидается, что соответствующее заявление американский лидер сделает позже в среду во время выступления на Генассамблее ООН.

По данным американских СМИ, США, в частности, направят около $2 млрд на гуманитарную помощь через Агентство США по международному развитию (USAID) для финансирования программ по оказанию помощи с продовольствием странам, которые сильнее всего пострадали от пандемии и из-за нарушения цепочек поставок ввиду ситуации на Украине.

Кроме того, еще более $200 млн будут направлены через министерство сельского хозяйства США на программы, связанные со школьным питанием детей в Африке и странах восточной Азии, еще почти $200 млн будут использованы для проектов по продвижению сельхозпроектов, нацеленных на то, чтобы не навредить климату.

"Новое объявление о $2,9 млрд спасет большое количество людей за счет экстренных мер и инвестирования в среднесрочную и долгосрочную помощь в области продовольственной безопасности, чтобы защитить наиболее слабые группы населения в мире от эскалации кризиса в области продовольственной безопасности", - приводят американские СМИ выдержки из заявления Белого дома.