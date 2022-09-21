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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Байден призвал к увеличению числа членов СБ ООН

Байден призвал к увеличению числа членов СБ ООН
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду заявил, что считает необходимым увеличить количество членов СБ ООН, а его нынешние постоянные члены должны использовать право вето только в редких ситуациях.

"США выступают за увеличение числа как постоянных, так и непостоянных представителей СБ ООН", - сказал Байден, выступая на ГА ООН.

Президент США отметил, что, в частности, считает нужным выделить места в СБ ООН для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

По его мнению, члены СБ ООН "должны воздерживаться от использования права вето, за исключением редких, чрезвычайных ситуаций".

Он указал, что такие меры необходимы, чтобы СБ ООН оставался органом, который "заслуживает доверия и работает эффективно".

Джо Байден ООН
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