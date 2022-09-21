Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на Трампа, обвинив его в мошенничестве

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс передала в суд иск против бывшего президента США Дональда Трампа и его троих детей, обвинив их в коммерческом мошенничестве, сообщает в среду The Hill.

Гражданский иск поступил в Верховный суд штата в среду, он стал кульминацией трехлетнего расследования офиса генерального прокурора деятельности компании Трампа и того, вводила ли она в заблуждение инвесторов и налоговые органы, раздувая цены на недвижимость, чтобы получать инвестиции, а потом снижая их, чтобы получать налоговые и кредитные льготы.

Офис генерального прокурора требует назначить денежный штраф в размере $250 млн, а также навсегда запретить Трампу и его детям Дональду Трампу младшему, Иванке Трамп и Эрику Трампу занимать позицию директора или другие руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной или лицензированной в штате.

Также прокуратура просит запретить Трампу и его компании Trump Organization участвовать в приобретении недвижимости в штате или подавать заявки на займы в любых финансовых учреждениях штата на пять лет.

Джеймс заявила, что Трамп "ложно раздул свое состояние на миллиарды долларов" и вместе с бывшими руководителями Trump Organization Алленом Вайссельбергом и Джеффри МакКонни "манипулировал стоимостью активов, чтобы побудить банки выдавать кредиты Trump Organization на более выгодных условиях".