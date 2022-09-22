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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Япония планирует ввести дополнительные санкции в отношении оборонного сектора России

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Япония намерена расширить санкции в отношении оборонного сектора России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщают местные СМИ со ссылкой на главу МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

Как сообщил Хаяси журналистам по итогам встречи с главами МИД G7, в рамках дополнительных санкций против Москвы Япония планирует расширить санкционный список российских организаций, связанных с военными.

Кроме того, согласно ему, министры иностранных дел стран G7 подтвердили на встрече в Нью-Йорке сотрудничество в расширении поддержки Украины.

"Мы подтвердили, что страны G7 работают вместе в поддержке Украины", - сказал Хаяси журналистам.

Министр иностранных дел Японии также сообщил, что встреча глав МИД G-7 в следующем году пройдет с 16 по 18 апреля в японском городе Каруидзава.

Япония Ёсимаса Хаяси
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