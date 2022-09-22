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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Католиков в Северной Ирландии впервые стало больше, чем протестантов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Впервые в истории число католиков в Северной Ирландии стало больше, чем протестантов, сообщает в четверг Sky News со ссылкой на статистические данные за 2021 год.

Согласно этим данным, 47,7% жителей этого субъекта Великобритании причисляют себя к католикам, а 43,5% - к протестантам.

Десять лет назад католиков в Северной Ирландии насчитывалось 45%, а протестантов - 48%.

Северная Ирландия в ее нынешнем виде была учреждена в 1921 году для того, чтобы поддержать протестантов, исторически выступающих за единство с Великобританией, в то время как католики стремятся к объединению с Республикой Ирландия, которая расположена южнее. Тогда две трети жителей Северной Ирландии причисляли себя к протестантам, а треть - к католикам.

Северная Ирландия Великобритания
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