Главы МИД стран БРИКС проводят консультации в закрытом формате

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран БРИКС проводят в четверг встречу проходит "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Встреча проходит в постоянном представительстве ЮАР, которая в следующем году примет председательство в БРИКС.

Перед началом переговоров главы МИД Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки Карлуш Франса, Сергей Лавров, Субраньям Джайшанкар, Ван И и Наледи Пандор поприветствовали друг друга, после чего консультации продолжились в закрытом формате.

Ожидается, что после состояться двусторонние переговоры Лаврова с его южноафриканской коллегой Наледи Пандор.

Кроме того, в четверг Лавров примет участие во встрече с контактной группой ЛАГ по Украине.

Он также проведет ряд других встреч, в том числе с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.