Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Главы МИД стран БРИКС проводят консультации в закрытом формате

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран БРИКС проводят в четверг встречу проходит "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Встреча проходит в постоянном представительстве ЮАР, которая в следующем году примет председательство в БРИКС.

Перед началом переговоров главы МИД Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки Карлуш Франса, Сергей Лавров, Субраньям Джайшанкар, Ван И и Наледи Пандор поприветствовали друг друга, после чего консультации продолжились в закрытом формате.

Ожидается, что после состояться двусторонние переговоры Лаврова с его южноафриканской коллегой Наледи Пандор.

Кроме того, в четверг Лавров примет участие во встрече с контактной группой ЛАГ по Украине.

Он также проведет ряд других встреч, в том числе с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

БРИКС ООН Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

Азербайджан в 2022 году увеличит экспорт газа в Европу на 40%

Военная операция на Украине

Пушилин сообщил об освобождении Виктора Медведчука

Католиков в Северной Ирландии впервые стало больше, чем протестантов

Католиков в Северной Ирландии впервые стало больше, чем протестантов

Выработка ветрогенерации в Европе продолжает снижаться

Выработка ветрогенерации в Европе продолжает снижаться

Bloomberg сообщил об интересе ADNOC к покупке сырьевого трейдера Gunvor

Bloomberg сообщил об интересе ADNOC к покупке сырьевого трейдера Gunvor

Brent подорожала до $90,21 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 22 сентября

Главы МИД России и Бразилии встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });