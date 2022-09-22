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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили передачу иностранных военнопленных

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

В разговоре "было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан", отмечается в сообщении пресс-службы. Как говорится в сообщении, эти граждане участвовали в боевых действиях в Донбассе.

Кроме того, как заявили в Кремле, Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии обеспечение стабильности на мировом рынке нефти.

"Рассмотрены вопросы российско-саудовской координации в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. С обеих сторон дана высокая оценка усилиям в рамках "ОПЕК плюс", подтверждено намерение и впредь придерживаться достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили темы, касающиеся "взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу".

"Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность Королевства активно участвовать в его деятельности", - сказано в релизе.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны, уточнила пресс-служба.

Россия Саудовская Аравия Украина Владимир Путин Мухаммед Бен Сальман
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