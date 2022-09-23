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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Посол США счел, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО уже в этом году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия и Швеция станут официальными членами НАТО к концу этого года, пишет Politico со ссылкой на посла США в Финляндии Дугласа Хики.

"Хики, который был приведен к присяге в апреле, выразил оптимизм по поводу того, что до конца года в НАТО будет 32 члена", - пишет издание.

Как отмечает газета, только трем из 30 членов НАТО осталось ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Согласно изданию, ожидается, что Словакия даст зеленый свет на вступление стран в НАТО.

Кроме того, посол США в Финляндии после встречи со своим венгерским коллегой считает, что в Венгрии скоро также состоится положительное голосование.

По мнению Хики, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не захочет быть единственным несогласным, поэтому быстро решит вопрос с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

"Я не думаю, что он хочет быть в одиночестве слишком долго", - цитирует издание Хики.

"Финляндия наиболее подготовлена к вступлению в НАТО из всех стран в современной истории. Они понимают, что собираются защищать не только кого-то другого, но и самих себя", - добавил посол.

Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции требуется ратификация протоколов о присоединении всеми 30 членами альянса. Определенное сопротивление планам северных стран оказывает только Турция.

В подписанном 28 июня на саммите НАТО меморандуме о взаимопонимании Турция все же поддержала заявку северных стран на вступление в НАТО после того, как в нем было закреплено обещание Финляндии и Швеции о совместной борьбе с терроризмом.

НАТО США Финляндия Швеция
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