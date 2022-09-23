Президент Ирана пообещал тщательно расследовать ситуацию со смертью девушки в полиции

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Причины смерти иранской девушки Махсы Амини после того, как ее задержали сотрудники полиции нравов, необходимо тщательно расследовать, заявил в пятницу президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Я пообщался с членами ее семьи и заверил их, что мы внимательно продолжим расследовать этот инцидент, наша первоочередная задача - это обеспечение соблюдения прав каждого гражданина", - приводит слова Раиси британская газета The Guardian.

Это трагическое происшествие вызвало волну протестов, жертвами которых стали около 30 человек.

Инцидент произошел 13 сентября у одной из станций метро Тегерана. Девушку задержали сотрудники полиции нравов за "неправильное ношение" хиджаба, ее доставили в отделение, где она спустя несколько дней скончалась. При этом, в полиции заявляют, что причиной смерти стал сердечный приступ, а ее семья настаивает на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой. Родственники Амини также отмечают, что не смогли получить разрешения увидеть ее тело.