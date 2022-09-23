В Исландии задержали подозреваемых в планировании атак на административные здания

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека задержаны в Исландии по подозрению в планировании террористических нападений на административные здания, в том числе на парламент, сообщает Sky News.

Телеканал информирует, что этих людей задержали в ходе операции с участием спецназа в предместье Рейкьявика и в городе Мосфедльсбайр. Двоих взяли под стражу, двоих других отпустили после допроса.

The Guardian в свою очередь сообщает, что во время операции с участием 50 сотрудников спецслужб в девяти местах изъяли несколько полуавтоматических винтовок, в том числе оружие, напечатанное на 3D-принтере.

По данным комиссара национальной полиции Исландии Карла Валссона, для страны это первая операция такого рода. Он подчеркнул, что расследование продолжается, не исключил и новых арестов.

Местные СМИ отмечают, что основной целью планировавшегося террористического нападения была полиция.

Сотрудники спецслужб изучают возможные связи задержанных со скандинавскими ультраправыми группировками.