В Исландии задержали подозреваемых в планировании атак на административные здания
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека задержаны в Исландии по подозрению в планировании террористических нападений на административные здания, в том числе на парламент, сообщает Sky News.
Телеканал информирует, что этих людей задержали в ходе операции с участием спецназа в предместье Рейкьявика и в городе Мосфедльсбайр. Двоих взяли под стражу, двоих других отпустили после допроса.
The Guardian в свою очередь сообщает, что во время операции с участием 50 сотрудников спецслужб в девяти местах изъяли несколько полуавтоматических винтовок, в том числе оружие, напечатанное на 3D-принтере.
По данным комиссара национальной полиции Исландии Карла Валссона, для страны это первая операция такого рода. Он подчеркнул, что расследование продолжается, не исключил и новых арестов.
Местные СМИ отмечают, что основной целью планировавшегося террористического нападения была полиция.
Сотрудники спецслужб изучают возможные связи задержанных со скандинавскими ультраправыми группировками.
Исландия - небольшая страна с населением около 375 тыс. человек. Она занимает первое место в глобальном индексе миролюбия и считается самой спокойной страной в мире.