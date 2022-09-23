Минск потребовал от Таллина сократить посольство в Белоруссии до одного сотрудника

Белорусский посол отозван из Эстонии для конультаций

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия потребовала сократить диппредставительство Эстонии до одного сотрудника с 1 октября и сама сокращает свое представительство в Эстонии, белорусский посол отзывается в Минск для консультаций, сообщил МИД Белоруссии.

"В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства Республика Беларусь в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории", - объяснили в ведомстве.

В посольстве Эстонии могут остаться один дипломат для выполнения консульских функций и один представитель административно-технического персонала. Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии.

Позиция Минска уже доведена до вызванной в МИД временной поверенной в делах Эстонии в Белоруссии Триин Хиесалу.

Такое решение в Минске объяснили "провокациями" Таллина "в отношении суверенитета и независимости" Белоруссии: так МИД расценил "ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН".

Минск пообещал принять все необходимые меры, чтобы "популистские действия официального Таллина не сказались на реальных интересах обычных граждан Беларуси и Эстонии, в том числе в части консульского обеспечения".

"Вопросы восстановления полноценного дипломатического присутствия и полномасштабного диалога могут быть рассмотрены белорусской стороной после того, как руководство Эстонии вернется к цивилизованным общепризнанным принципам межгосударственного общения и взаимоуважительного диалога", - заявили в министерстве.