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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

В Запорожье ликвидированы украинские диверсанты

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Диверсионно-разведывательная группа, проникшая на территорию Запорожской области со стороны Украины 23 сентября, была нейтрализована, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы, точнее, они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Пологи и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы, об этом тоже скажут наши силовые структуры", - сказал Рогов в эфире программы "Соловьев.Live".

Он добавил, что в регионе действует программа за передачу достоверной информации о диверсионно-разведывательных группах на территории региона, денежное вознаграждение за нее - 500 тыс. руб.

Запорожская область Владимир Рогов
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