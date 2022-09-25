Морские власти Китая закрыли для навигации один из районов в северо-западной части Желтого моря

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Управление морской безопасности КНР распространило уведомлении о закрытии для судоходства одного из районов на севере Желтого моря.

В уведомлении, размещенном на сайте ведомства, говорится, что с 16:00 (11:00 мск) 25 сентября до 16:00 2 октября для навигации закрывается Бохайский залив.

Причиной закрытия района названо "выполнение военных задач".

На сайте провидятся точные координаты закрытого района.