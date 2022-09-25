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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Латвия и США проведут учения с использованием систем HIMARS

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS примут участие в учениях Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии и сил специальных операций США в Европе, сообщили агентству BNS в Минобороны республики.

Цель учений - продемонстрировать совместные действия НВС и вооруженных сил США по обнаружению и идентификации латвийской стороной целей и обеспечению огневой поддержки американской стороной, отметили в ведомстве.

Тренировочные учения в Латвии по доставке и развертыванию систем HIMARS самолетами "MC- 130J Commando II" сил специальных операций США в Европе пройдут по запросу НВС.

За ходом учений на аэродроме Спилве будут наблюдать министр обороны Артис Пабрикс, командующий НВС Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл.

Отмечается, что РСЗО будут продемонстрированы в понедельник на Спилвском аэродроме и в Лиепайском аэропорту.

После приземления самолета в Лиепайском аэропорту системы HIMARS будут доставлены на военный полигон "Шкеде" в Вергальской волости для проведения учебных стрельб ракетами по целям в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море.

В сентябре и октябре НВС проводят интенсивный цикл военных учений с участием подразделений союзников по НАТО.

Латвия США HIMARS
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