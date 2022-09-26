Два человека погибли при пожаре в торговом центре в Южной Корее

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, один пострадал при пожаре в южнокорейском городе Тэджон, сообщает Yonhap.

Пожар вспыхнул в понедельник утром в торговом комплексе Hyundai Premium Outlet в центре Тэджона.

Согласно официальным данным, два человека погибли, еще один серьезно пострадал, четверо числятся пропавшими без вести. По данным властей, поиски пропавших продолжаются.

Около 110 человек, в основном клиенты близлежащих жилых зданий и сотрудники, были эвакуированы.

Отмечается, что возгорание произошло до начала работы торгового центра, поэтому посетителей в нем не было.

Причина происшествия расследуется. Рассматривается вариант возможного взрыва электромобиля, который заряжался в подземном гараже комплекса.