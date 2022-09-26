Великобритания ввела санкции из-за проведения референдумов на Украине

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Британский Форин-офис объявил о введении санкций проти 92 физлиц и организаций в связи с проведением референдумов о присоединении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России, сообщили на Даунинг-стрит.

В частности, под санкции попали агентство "ИМА-Консалтинг" и "Гознак".

Также санкции введены в отношении лиц, ответственных за организацию референдумов и против ряда "олигархов" и топ-менеджеров российских крупных госкомпаний.

В список попали 23 высокопоставленных сотрудника Газпромбанка, 16 сотрудников Сбербанка и десять представителей Совкомбанка - члены правления, советов директоров, набсоветов. В их числе президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, уже бывший член правления Сбера Белла Златкис, зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов и другие.

Под санкции Британии также попал Искандер Махмудов (до марта этого года он и Андрей Бокарев, подпавший под санкции Лондона в апреле, были контролирующими бенефициарами УГМК и "Кузбассразрезугля"), партнеры по бизнесу в области коммерческой недвижимости, владельцы группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов и Зарах Илиев, а также Игорь Макаров (в прошлом владелец "Итеры", после ее продажи создал компанию Areti International).

Еще 33 человека попали под санкции в связи с проведением референдумов. Среди них глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, министр образования ЛНР Иван Кусов, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, зампред правительства ДНР Евгений Солнцев.

В пресс-релизе британского правительства отмечается, что всего Великобритания внесла в санкционные списки по России уже около 1,2 тысячи физических лиц и 120 структур.