Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Вице-президент США посетит межкорейскую демилитаризованную зону

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис посетит демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, во время своего визита в Южную Корею на этой неделе, сообщает "Ренхап" со ссылкой на премьер-министра Республики Корея Хан Дак Су.

Сообщается, что заявления о предстоящем визите Харрис были сделаны во время встречи премьер-министра Южной Кореи и вице-президента США в Токио, куда они прибыли на государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По словам Хан Дак Су, визит Харрис в демилитаризованную зону, запланированный на четверг, является "символическим" шагом для альянса Южной Кореи и США.

"Я думаю, что ваш визит в демилитаризованную зону и Сеул будет очень символической демонстрацией вашей твердой приверженности безопасности и миру на Корейском полуострове, и мы работаем с вами и с США относительно Северной Кореи", - цитируют журналисты заявление премьер-министра Южной Кореи.

В свою очередь, отмечает агентство, вице-президент США заявила, что альянс двух стран является "стержнем безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе".

Белый дом также подтвердил планируемый Харрис визит в демилитаризованную зону.

Как сообщил журналистам американских СМИ представитель администрации президента США, поездка Харрис будет включать посещение демилитаризованной зоны, встречи с военнослужащими и оперативный брифинг американских командиров.

Согласно чиновнику, таким образом США подтвердит свою приверженность "стоять рядом" с Южной Кореей перед лицом "любых угроз", исходящих от КНДР.

Визит в демилитаризованную зону станет первым для Харрис с момента ее вступления в должность вице-президента.

Поездки на границу между Северной и Южной Кореей редки для высокопоставленных чиновников США, особенно на фоне напряженности в отношениях с Пхеньяном.

Бывший президент США Дональд Трамп посетил демилитаризованную зону в 2019 году, где встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Таким образом Трамп стал первым действующим президентом США, въехавшим в КНДР.

США Камала Харрис Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 27 сентября

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Утечки газа зафиксированы около острова Борнхольм по трассе газопровода "Северный поток-1"

Приложение "ВКонтакте" и другие сервисы экосистемы VK пропали из AppStore

Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1"

Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Великобритания ввела санкции из-за проведения референдумов на Украине

Великобритания ввела санкции из-за проведения референдумов на Украине

Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием карт "Мир"

В Казахстане опровергли сообщения о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ

Давление газа упало в одной из ниток "Северного потока 2"

Давление газа упало в одной из ниток "Северного потока 2"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });