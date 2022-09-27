В ЕС рассматривают Балтийский газопровод как ключевой для безопасности газоснабжения

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Представители Европейской комиссии (ЕК) приветствовали во вторник открытие Балтийского газопровода (Baltic Pipe) на церемонии в Голенюве, на северо-западе Польши, сообщила пресс-служба ЕК.

"Балтийский газопровод - это ключевой проект для обеспечения безопасности поставок в регион и результат политики ЕС, направленной на диверсификацию источников газа. Трубопровод сыграет важную роль в смягчении последствий нынешнего энергетического кризиса", - приводятся в опубликованном в Брюсселе коммюнике слова члена ЕК по энергетике Кадри Симсон.

В документе объясняется, что эта новая инфраструктура призвана способствовать диверсификации импорта газа в Центральную и Восточную Европу и страны Балтии.

Балтийский газопровод, напоминают в Брюсселе, рассматривается с 2013 года как европейский проект, представляющий общий интерес ЕС. Он получил около 267 млн евро союзного финансирования, что помогло завершить подготовительные исследования и строительные работы.

В сообщении ЕК говорится, что новый газопровод позволит импортировать до 10 млрд кубометров газа в год из Норвегии в Польшу через Данию. Начало транспортировки газа запланировано на 1 октября 2022 года.