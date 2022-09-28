Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Двое мужчин прошли по слэклайну над действующим вулканом и попали в Книгу рекордов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Книга рекордов Гиннесса опубликовала видео, на котором двое молодых людей побили рекорд по самой длинной прогулке по слэклайну над действующим вулканом.

Рафаэль Бриди из Бразилии и Александр Шульц из Германии заработали Мировой рекорд Гиннесса за самую длинную прогулку по слэклайну над действующим вулканом, когда прошли 261 м по тросу, подвешенному на 42 м над кратером горы Ясур, стратовулкана на острове Танна в Вануату (Тихоокеанское островное государство).

Бриди также является обладателем мирового рекорда Гиннесса по слэклайну на самой большой высоте благодаря своему проходу по 18-метровой стропе, подвешенной между двумя воздушными шарами на высоте 1,901 м над горой Прайя-Гранде в Санта-Катарине, Бразилия.

Слэклайнинг - область эвилибристики, похожая на хождение по канату, в которой используют трос или стропу из полиэстера вместо традиционной веревки. Тросс, в отличие от классического каната, не натягивается полностью, а кроме того, слэклайнеры не пользуются балансирами, а достигают равновесия только благодаря своему телу.

Книга рекордов Гиннеса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Блинкен подтвердил готовность США содействовать энергетической безопасности Европы

Запуск корабля Spacex с россиянкой Кикиной перенесен на 4 октября из-за урагана

Запуск корабля Spacex с россиянкой Кикиной перенесен на 4 октября из-за урагана

Экологические организации бьют тревогу по поводу роста производства изделий из пластмассы в ЕС

Компания-оператор NS1 уверена, что утечка газа связана с техническими повреждениями

Компания-оператор NS1 уверена, что утечка газа связана с техническими повреждениями

Около 93% избирателей Запорожской области проголосовали за присоединение к РФ

Криптовалютный стартап спас культовую скульптуру евро во Франкфурте

Криптовалютный стартап спас культовую скульптуру евро во Франкфурте

Дания направила корабли в район утечек газа с "Северных потоков" на Балтике

В "Газпроме" предупредили, что иск "Нафтогаза" может привести к запрету сделок со стороны РФ

Сейсмологи сообщили о взрывах в районах утечек газа с "Северных потоков"

Германия задумалась о сохранении в строю двух АЭС

Германия задумалась о сохранении в строю двух АЭС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });