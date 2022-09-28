Двое мужчин прошли по слэклайну над действующим вулканом и попали в Книгу рекордов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Книга рекордов Гиннесса опубликовала видео, на котором двое молодых людей побили рекорд по самой длинной прогулке по слэклайну над действующим вулканом.

Рафаэль Бриди из Бразилии и Александр Шульц из Германии заработали Мировой рекорд Гиннесса за самую длинную прогулку по слэклайну над действующим вулканом, когда прошли 261 м по тросу, подвешенному на 42 м над кратером горы Ясур, стратовулкана на острове Танна в Вануату (Тихоокеанское островное государство).

Бриди также является обладателем мирового рекорда Гиннесса по слэклайну на самой большой высоте благодаря своему проходу по 18-метровой стропе, подвешенной между двумя воздушными шарами на высоте 1,901 м над горой Прайя-Гранде в Санта-Катарине, Бразилия.

Слэклайнинг - область эвилибристики, похожая на хождение по канату, в которой используют трос или стропу из полиэстера вместо традиционной веревки. Тросс, в отличие от классического каната, не натягивается полностью, а кроме того, слэклайнеры не пользуются балансирами, а достигают равновесия только благодаря своему телу.