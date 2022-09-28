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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

В Казахстане не увидели политической подоплеки в отключении Beeline российских телеканалов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Прекращение вещания российских телеканалов в Казахстане компанией Beeline продиктовано экономическими причинами, а не политикой, считает министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали.

"Компания Beeline смотрит на экономическую конъюнктуру, аудиторию, рекламу, возможно, есть и другие причины. Но, я не считаю, что для этого были политические основания. Это частная компания", - сказал Кыдырали журналистам в кулуарах парламента.

"Они анализируют предпочтения своих пользователей, выявляют свою аудиторию, поэтому принимают частные решения", - прокомментировал министр.

Казахстанский оператор связи Beeline прекращает трансляцию в республике ряда российских телеканалов с 5 октября. В частности, прекращается трансляция каналов: "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International" (ВГТРК), "Россия 24" (ВГТРК), "Музыка Первого", "РТР Планета" (ВГТРК), "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобёр", "Россия К" (ВГТРК).

Удаленные каналы в сервисе BeeTV Free меняются на "Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD".

Компания не уточняла причины прекращения трансляции.

Казахстан Beeline
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