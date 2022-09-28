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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Военные РФ заявили об ударе по заводу близ Харькова, где находилось 90 единиц бронетехники

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Лётчики российских Воздушно-космических сил уничтожили в районе Харькова цеха завода, в котором находилось свыше 90 танков и других единиц бронетехники для вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "в результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники".

Российские военные также сообщили, что уничтожили радиолокационную станцию от украинской системы С-300 в Николаевской области и сбили бомбардировщик Су-24 в Харьковской области.

"В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", - сказал Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - добавил он.

По его данным, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных, перехвачено две баллистические ракеты "Точка-У". Кроме того, уничтожено в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Минобороны РФ Харьковская область
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