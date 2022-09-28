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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Праге тысячи протестующих требуют отставки правительства на фоне энергетического кризиса

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тысячи митингующих вышли на улицы Праги, они обвиняют правительство в энергетическом кризисе, передает в среду Associated Press (AP).

Демонстранты под чешскими флагами выкрикивали: "В отставку, в отставку". Они критикуют правительство за поддержку санкций ЕС против России и считают несущественной помощь предприятиям, пострадавшим от резкого увеличения цен на энергию.

Протесты также прошли и в других городах Чехии.

Ранее аналогичная акция протеста прошла на Вацлавской площади в Праге 3 сентября, тогда в ней приняли участие около 70 тыс. человек.

Чехия
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