В Праге тысячи протестующих требуют отставки правительства на фоне энергетического кризиса

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тысячи митингующих вышли на улицы Праги, они обвиняют правительство в энергетическом кризисе, передает в среду Associated Press (AP).

Демонстранты под чешскими флагами выкрикивали: "В отставку, в отставку". Они критикуют правительство за поддержку санкций ЕС против России и считают несущественной помощь предприятиям, пострадавшим от резкого увеличения цен на энергию.

Протесты также прошли и в других городах Чехии.

Ранее аналогичная акция протеста прошла на Вацлавской площади в Праге 3 сентября, тогда в ней приняли участие около 70 тыс. человек.