Тбилиси потребовал от Минска "дополнительных объяснений" визита Лукашенко в Абхазию

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Белорусского посла вызвали в МИД Грузии из-за визита президента Лукашенко в Абхазию, сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

"Грузинская сторона, выразив свой протест в самых решительных выражениях, потребовала от Беларуси дополнительных объяснений", - добавили там.

Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила визит главы Белоруссии в Абхазию.

"Это недопустимое нарушение закона Грузии об оккупированных территориях, наших двусторонних отношений и принципов международного права", - написала Зурабишвили в твиттере.

Ранее пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании сообщила о его встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на государственной даче в Пицунде. "Президент Абхазии выразил уверенность в том, что приезд президента Беларуси придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами", - отметили в пресс-службе. Сообщается, что Лукашенко в ходе встречи призвал "наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения", подчеркнув, что его приезд в Абхазию "не связан с какой-то особой ситуацией".