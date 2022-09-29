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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Армения обвинила Азербайджан в провокации с целью сорвать встречу глав МИД стран

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В армянском МИД заявили, что Азербайджан продолжает применять силу против Армении, чтобы сорвать предстоящую встречу глав внешнеполитических ведомств стран.

"28 сентября подразделения вооруженных сил Азербайджана, незаконно находящиеся на суверенной территории Республики Армения, (...) открыли стрельбу в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего с армянской стороны есть трое погибших. Предпринятая Азербайджаном очередная провокация (...) - явное пренебрежение прозвучавшим призывам международного сообщества и государств-членов Совета Безопасности ООН сохранять достигнутый режим прекращения огня", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что "это подтверждает опасения армянской стороны о том, что Азербайджан намеревается продолжать применение силы и вести свою максималистскую политику".

"Более того, подобная провокация Азербайджана преследует цель сорвать встречу министров иностранных дел двух стран, организация которой обсуждается", - добавили в министерстве.

Армянские дипломаты призвали международное сообщество оказать давление на власти Азербайджана, предприняв действенные шаги для строгого соблюдения режима прекращения огня, вывода азербайджанских военных с территории Армении и предотвращения новых агрессий.

"Республика Армения будет и впредь защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми средствами, предусмотренными Уставом ООН", - отметили в МИД.

Армения Азербайджан
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