Возвращающиеся на Землю с МКС космонавты перешли на корабль и закрыли люки

Передача руководства российским сегментом МКС Фото: Олег Артемьев/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, возвращающиеся в четверг с Международной космической станции на Землю, перешли в корабль "Союз МС-21" и задраили переходные люки.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". Экипаж попрощался с остающимися работать на МКС коллегами и перешел на борт корабля, после чего люки были закрыты.

Уже в корабле экипаж наденет летные скафандры, проверит герметичность люков и работу всех систем.

Расстыковка "Союза МС-21" с модулем "Причал" российского сегмента МКС запланирована на 10:34 по московскому времени. Затем корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата с космонавтами ожидается в 13:57 по московскому времени в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Космонавты прибыли на МКС 18 марта, продолжительность полета экипажа составила 195 суток. Командир экипажа космонавт Артемьев за время экспедиции совершил пять выходов в открытый космос, Матвеев - четыре.