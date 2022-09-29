Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Казахстан подвергся масштабной кибератаке

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Масштабные кибератаки на казахстанский сегмент интернета фиксируются уже несколько дней, для атаки используются ботнеты, заявили в АО "Государственная техническая служба".

"АО "Государственная техническая служба" сообщает, что сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. На данный момент техническими специалистами ведутся работы по нейтрализации угроз", - говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

По ее данным, атаки отражаются на работе интернет-соединений во всех регионах страны.

Нарастающая вредоносная активность была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась. Пик атак пришелся на 28 сентября, говорится в сообщении.

"Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами", - информировали специалисты.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финляндия может закрыть границу с Россией для туристов в ночь на пятницу

Финляндия может закрыть границу с Россией для туристов в ночь на пятницу
Пандемия коронавируса

Заболеваемость и смертность от COVID-19 за неделю упали во всех регионах мира

ЕС может ввести полный запрет на импорт российской стали и лесоматериалов

ЕС может ввести полный запрет на импорт российской стали и лесоматериалов

Ветрогенерация в Европе упала в два раза

Ветрогенерация в Европе упала в два раза

Береговая охрана Швеции выявила новое место утечки газа из "Северных потоков"

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 616,6 млн

Возвращающиеся на Землю с МКС космонавты перешли на корабль и закрыли люки

Возвращающиеся на Землю с МКС космонавты перешли на корабль и закрыли люки

Что случилось этой ночью: четверг, 29 сентября

США предложили Дании помощь в расследовании инцидентов на "Северных потоках"

Ураган "Иэн" обрушился на Флориду

Ураган "Иэн" обрушился на Флориду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });