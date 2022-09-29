Казахстан подвергся масштабной кибератаке

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Масштабные кибератаки на казахстанский сегмент интернета фиксируются уже несколько дней, для атаки используются ботнеты, заявили в АО "Государственная техническая служба".

"АО "Государственная техническая служба" сообщает, что сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. На данный момент техническими специалистами ведутся работы по нейтрализации угроз", - говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

По ее данным, атаки отражаются на работе интернет-соединений во всех регионах страны.

Нарастающая вредоносная активность была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась. Пик атак пришелся на 28 сентября, говорится в сообщении.

"Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами", - информировали специалисты.